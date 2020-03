Coronavirus, i dati di oggi della Protezione Civile: 3492 positivi, 1036 guariti, 683 morti

Dall’inizio dell’epidemia il totale dei contagiati tra attuali positivi, morti e guariti è di 74.386. Rispetto a ieri c’è stato un incremento di 3492 positivi, in calo rispetto al giorno precedente. Diminuisce anche i numeri dei morti: 683, una cifra sempre altissima. In totale dall’inizio dell’epidemia sono morte 7503 persone con coronavirs. I guariti aumentano: in un giorno 1036, in totale 9362. Tutti i dati dati diffusi dalla protezione civile nel punto stampa consueto delle 18. Di seguito lo specchietto.