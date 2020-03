Coronavirus e patologie polmonari, sos a Cagliari: “Fate funzionare a pieno regime il Binaghi”. L’sos di Gianfranco Angioni della Usb sanità nei giorni del Coronavirus e delle scuole chiuse a Cagliari: “In questa fase emergenziale del nuovo coronavirus, dove le patologie polmonari mettono più a rischio la popolazione, serve immediatamente far funzionare a pieno regime il Presidio Ospedaliero Binaghi. I reparti sono pronti, serve immediatamente ripristinare la dotazione organica di tutte le figure professionali necessarie, e rendere subito funzionali e operative le unità di degenza. Le notizie sempre in fase di aggiornamento sul coronavirus fanno emergere chiaramente che serve con urgenza potenziare la rete Pneumologica. La Sardegna paga lo scotto della superficialità e del pressapochismo che in tutti questi anni ha contraddistinto la gestione della sanità isolana. Ora è completamente evidente che depauperare il territorio di una rete pneumologica che si adattasse alle esigenze della popolazione affette da patologie polmonari, è stato un errore che non può essere perdonato. In questi anni i continui ed estenuanti appelli da parte di tutti i portatori d’interesse, non hanno esordito i risultati sperati, i percorsi pneumologici sono andati avanti grazie al sacrificio e al grande senso di responsabilità degli operatori, nonostante il sistema abbia dimostrato grandi falle che oggi più che mai emergono prepotentemente”.