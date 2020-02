Coronavirus, il decalogo delle buone norme sarà affisso in tutti gli uffici di Cagliari

In tutti gli uffici pubblici e privati il decalogo delle norme da osservare per evitare la diffusione e il contagio del coronavirus. E negli uffici comunali in arrivo una fornitura di disinfettante e via a una disinfezione più incisiva degli edifici. L’annuncio del vicesindaco di Cagliari Giorgio Angius in consiglio comunale.

“Siamo in linea con l’unità di crisi del Governo e con l’assessorato regionale alla Sanità”, ha dichiarato Angius, “e non dobbiamo sovrapporci con le comunicazioni. Raccomandazione principale dare messaggi non daremo comunicati non dobbiamo sovrapporci. Sta per essere emessa l’ordinanza del sindaco: il decalogo delle buone norme sarà affisso in tutti gli uffici pubblici e in tutti gli uffici privati. Mentre il Comune ha ordinato disinfettante per le mani negli uffici pubblici e sta partendo una pulizia e disinfezione di tutti gli uffici. Saranno diluite tutte le scadenze per evitare assembramenti negli uffici pubblici”.