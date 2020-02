Minacce di morte via social a Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha postato uno screenshot del messaggio condividendolo su Instagram. L’autore delle minacce ha scritto: “Vasco Rossi morirai per mano mia bastardo tossicodipendente”. E lui non ha esitato a rispondere: “Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa. Ti aspetto amico… portati con te anche quello che ti ha messo il like”,