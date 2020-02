Coronavirus, contagiate 76 persone in 5 Regioni. Isolati i comuni focolai dell’infezione

“Nelle aree individuate come focolai non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento salvo specifiche deroghe” ed “è stata disposta la sospensione delle attività lavorative, educative e degli eventi pubblici”. Dopo un Consiglio dei Ministri straordinario durato 4 ore presso la sede della Protezione Civile, il governo ha adottato un decreto legge per contenere i focolai di contagio da coronavirus in Italia con l’isolamento dei comuni colpiti dall’infezione.

Continua a leggere su https://www.agi.it/cronaca/news/2020-02-23/coronavirus-contagiati-esercito-carcere-partite-sospese-7178562/