Coronavirus, con l’epidemia a Cagliari mortalità in aumento del 50 %

Centoquarantacinque morti e non 98 come, mediamente, negli altri anni. Il Coronavirus a Cagliari ha causato un aumento della mortalità del 50 %, il tasso più alto d’Italia assieme Frosinone. I dati sono stati pubblicati su Repubblica( https://www.repubblica.it/cronaca/2020/11/24/news/coronavirus_il_boom_della_mortalita_rispetto_agli_ultimi_5_anni_record_a_cagliari_e_frosinone-275522671/?ref=RHTP-BH-I274746038-P1-S3-T1 ). Per studiare gli effetti dell’epidemia di coronavirus, il ministero della Salute utilizza anche la ricerca del Dep Lazio “Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19”. L’ultima versione racconta di quello che sta succedendo nelle 32 città italiane usate come campione. Si analizzano i dati comunicati dalle anagrafi per capire quanti sono stati i decessi in un determinato periodo e si paragona quel numero alla media dei cinque anni precedenti.