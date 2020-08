Ancora in calo per il secondo giorno consecutivo la curva epidemica in Italia: 878 casi, contro i 953 di ieri e i 1.210 di domenica. Sono stati fatti anche molti più tamponi: 72.341 oggi contro i 45.914 di ieri. Il totale delle persone colpite da Covid-19 sale cosi’ a 261.174.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi, per il secondo giorno di fila, è il Lazio (143), seguita da Campania (138), Lombardia (119) e Veneto (119).