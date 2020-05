Coronavirus, aumentano i contagi: 992 nuovi casi in Italia e 262 morti in più

Sono 992 i nuovi casi di Coronavirus, in tutta Italia, nelle ultime ventiquattro ore. I morti salgono a quota 31368, sono 262 in più rispetto a ieri, tra dimessi e guariti si raggiunge quota 115288 mentre calano di trentotto unità i ricoverati in terapia intensiva: 855 totali. Oltre settantunomila i tamponi in più fatti. Oltre la metà dei nuovi casi arriva dalla Lombardia, nel giorno del “contagio zero” della Sardegna, come l’Isola c’è solo la Basilicata. Questi i dati diramati, ufficialmente, dalla Protezione Civile.