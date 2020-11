Coronavirus, arriva anche il super vaccino americano di Moderna: “Efficace al 94,5 per cento”. La casa farmaceutica statunitense Moderna ha annunciato in una nota che il suo vaccino contro il Covid-19, in fase avanzata di sperimentazione, avrebbe un’efficacia del 94,5%. Risultati che supererebbero quelli del vaccino Pfizer che, la scorsa settimana, aveva annunciato un’efficacia del 90%. Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela nei dettagli: “Secondo gli esiti preliminari della sperimentazione, questo vaccino, in via di sviluppo da parte della statunitense Moderna, in collaborazione con l’Operazione Warp speed del governo Usa, sarebbe più facile da conservare e da trasportare. Durerebbe infatti fino a 30 giorni nei frigoriferi di casa e a temperatura ambiente fino a 12 ore, secondo quanto riporta la stampa internazionale. E rimarrebbe stabile a -20 gradi, temperatura di gran parte dei freezer domestici e delle farmacie fino a 6 mesi. Finalmente una “buona notizia”, ha commenta il virologo italo americano Antonio Faucy”.