Coronavirus, annullato a Cagliari l’incontro della Croce Rossa dedicato alla “tratta di minori”

Rinviato l’appuntamento con “CRI e Save The Children”. Il Comitato Regionale Sardegna della Croce Rossa Italiana ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell’evento “CRI e Save The Children” che si sarebbe dovuto tenere sabato 7 marzo 2020 negli spazi della Mem – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari. La decisione è stata adottata dal Comitato a causa dall’emergenza Coronavirus in atto e in ottemperanza alle indicazioni ricevute dagli Enti proposti alla sicurezza e salute pubblica, per tutelare i volontari e tutto il personale coinvolto.