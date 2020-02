Autovelox a Cagliari, il calendario del mese di marzo diffuso dalla Polizia Municipale

Il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha pubblicato il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo elettronico della velocità per il mese di marzo 2020:

Lunedì 2 Via Lungosaline 9-13

Martedì 3 Strada Arginale Terramaini 14,30-19

Mercoledì 4 Viale Monastir 9-13

Venerdì 6 Asse Mediano 9-13

Sabato 7 Viale Salvatore Ferrara 9-13

Martedì 10 Via Lungosaline 14,30-19

Mercoledì 11 Strada Arginale Terramaini 9-13

Sabato 14 Viale Monastir 9-13

Lunedì 16 Asse Mediano 9-13

Mercoledì 18 Via Lungosaline 9-13

Venerdì 20 Viale Monastir 9-13

Lunedì 23 Via Lungosaline 9-13

Martedì 24 Strada Arginale Terramaini 14,30-19

Mercoledì 25 Viale Monastir 9-13

Venerdì 27 Via Lungosaline 9-13

Lunedì 30 Viale Salvatore Ferrara 9-13

Martedì 31 Asse Mediano 14,30-19