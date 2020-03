Coronavirus, a Iglesias chiudono anche i distributori automatici: “Ci vanno troppi ragazzini”

Tutti in funzione e diventati luoghi frequentati soprattutto da giovanissimi. Il sindaco di Iglesias Mauro Usai non ci sta e annuncia la serrata di tutti i distributori automatici presenti in città: “In una situazione normale il divieto di uscire di casa se non per vere necessità, dovrebbe essere sufficiente. Invece anche oggi, nonostante il nuovo decreto consenta espressamente ai distributori di bibite 24 h di rimanere in funzione, sarò costretto ad emanare un’ordinanza per chiudere immediatamente tutti i 24 h di Iglesias”. Il motivo? Gli “assembramenti costanti di persone di tutti i tipi, sopratutto di ragazzi e ragazze minorenni, che evidentemente non hanno preso il manrovescio giusto quando erano più piccoli. Perchè quando la risposta alla domanda ‘posso uscire?’ era ‘NO!’, non c’erano molte alternative. Figuratevi se ci fosse stata una pandemia mondiale e il governo avesse dichiarato lo stato di emergenza. Da domani distributori automatici chiusi, vediamo se vi devo chiudere anche il cancello di casa”.