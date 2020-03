Assemini e Coronavirus, la Protezione Civile gira col megafono: “Cittadini, state a casa: uscite solo in caso di urgenze” (VIDEO)

Assemini e Coronavirus, la Protezione Civile gira col megafono: “Cittadini, state a casa: uscite solo in caso di urgenze”. Il VIDEO con l’avviso al megafono dei bravissimi operatori della Protezione Civile asseminese. La voce di una ragazza: “Si invita la cittadinanza a rimanere nel proprio domicilio, e a uscire solo in caso di comprovate urgenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e per fare rientro a casa. E’ vietato inoltre l’assembramento di persone in luoghi aperti e chiusi”. Una sorta di ritorno di “su bandidori”, come avveniva tanti anni fa, per avvisare anche chi non ha Internet e in particolare modo la popolazione anziana, la più esposta ai rischi del Coronavirus.