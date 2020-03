Coronavirus: 24.747 i casi in Italia, i morti sono 1809

In Italia si registrano 24.747 contagi totali da coronavirus, 3.590 in più (+17%) rispetto alla giornata di ieri. I deceduti risultati infetti sono 1.809, 368 in più rispetto a ieri. Sono gli ultimi dati comunicati dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono 20.603 le persone attualmente contagiate, 2.853 in più rispetto a ieri. Le persone guarite aumentano di 369 unità a quota 2.335. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 154 unità a quota 1.372.

