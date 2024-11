Coppia resta con l’auto in panne, scendono e la moglie viene investita: 70enne muore sul colpo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia ieri sera sulla strada provinciale che collega Minervino di Lecce a Giuggianello. Una coppia resta con l’auto ferma, forse perché senza benzina e scende, probabilmente per cercare aiuto. Mentre camminavano sulla carteggiata, però, un’auto travolge e uccide la donna. Inutili, purtroppo, i soccorsi per Anna Caroppo, 70 anni, morta sotto gli occhi impotenti del marito. L’uomo, che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, ha raccontato sotto choc l’accaduto ai carabinieri. L’auto che ha investito la donna non si è fermata a prestare soccorso e le forze dell’ordine stanno facendo tutti gli accertamenti e le ricerche del caso per risalire all’identità del conducente.