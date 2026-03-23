Tragedia sfiorata sabato notte al centro sportivo Terrapieno di Cagliari. La vicenda è raccontata da L’Unione Sarda. Un gruppo di giovanissimi, tutti appena 18enni, si trovano insieme per trascorrere la serata più attesa del weekend.

I ragazzi passano il tempo chiacchierando sulla terrazza della struttura attualmente ancora chiusa per lavori.

Ad un certo punto, probabilmente per il vento, una banconota vola via dalle mani di uno dei ragazzi, finendo su una delle grate oltre il parapetto. Il giovane scavalca quindi la ringhiera per recuperarla ma, improvvisamente, scivola e cade. Un volo di 5 metri che avrebbe potuto segnare una terribile tragedia ma che, fortunatamente, non è stato fatale per il 18enne, attualmente ricoverato al Brotzu di Cagliari sotto osservazione.

I vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo a Terrapieno, avrebbero poi confermato la dinamica dell’incidente.