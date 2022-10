Controlli della polizia in Sardegna: 1842 sanzioni per eccesso di velocità, ritirate oltre mille patenti

Con il boom di presenze nei litorali ed eventi di carattere internazionale, in particolare il Rally di Sardegna e il Giro d’Italia donne, l’estate 2022 ha visto la polizia particolarmente impegnata nelle specifiche attività di vigilanza delle principali arterie dell’isola e quelle di supporto in occasione delle manifestazioni sportive.

Le attività di controllo e vigilanza, finalizzate a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, non si sono concentrate solo nella verifica del rispetto dei limiti di velocità, ma anche su l’uso corretto delle cinture di sicurezza e del telefono cellulare.

3876 sono state le pattuglie delle Sezioni e dei Distaccamenti “messe in campo” dal Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna nel periodo estivo.

Nell’arco di questi mesi gli equipaggi hanno rilevato 1842 sanzioni per eccesso di velocità – 1484 per mancato/scorretto uso dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza e seggiolini per bambini) e 304 per scorretto uso del telefono cellulare.

Sono stati anche intensificati i servizi di contrasto alla guida in stato di ebrezza alcolica e di alterazione da sostanze stupefacenti, in occasione dei quali, rispettivamente, sono state emesse 340 e 6 sanzioni.

Inoltre, per prevenire il fenomeno delle cc.dd. “Stragi del sabato sera”, sono state predisposte 138 pattuglie, che, in totale, hanno controllato 921 persone e contestato 144 violazioni.

Per quanto riguarda, invece, gli specifici controlli antidroga effettuati con apposita strumentazione, sono stati 14 gli equipaggi che, nell’ambito di queste attività, hanno sorpreso alla guida 9 conducenti risultati positivi al Drug Test.

Sempre nello stesso periodo sono stati rilevati n 243 incidenti, di cui 5 mortali e 100 con feriti. Sono state ritirate 1084 patenti di guida e decurtati 23781 punti decurtati.

La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento, oltre a dare supporto alle pattuglie nei citati servizi, ha effettuato verifiche presso 27 esercizi pubblici sequestrando 10 veicoli. Ha anche denunciato 49 persone e ne ha arrestate 2.

Notevole è stato poi il supporto della Polizia dell’isola in occasione del “Rally di Sardegna” dove sono stati impiegati 36 operatori per servizi di staffetta e nel “Giro d’Italia Donne” dove sono stati impiegati 10 per ciascuna delle 10 tappe.