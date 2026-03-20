Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Villacidro, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo nel territorio della Compagnia, svolto con il supporto specialistico del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Cagliari, hanno effettuato una serie di verifiche mirate alla tutela della salute pubblica ed al rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante le ispezioni che hanno riguardato varie attività dell’area, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’attività di somministrazione bevande e alimenti, gestita da un esercente residente nella provincia, i cui accertamenti hanno fatto emergere presunte e rilevanti irregolarità relative al mancato rispetto della normativa di settore, violazioni di natura anche amministrativa e per il mancato adempimento di obblighi di natura tecnica.

A seguito dei controlli il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e, contestualmente, per impedire il protrarsi delle presunte condotte illecite, l’esercizio pubblico in questione è stato sottoposto a chiusura. Tale provvedimento restrittivo rimarrà in vigore sino al completo adeguamento alla normativa vigente.