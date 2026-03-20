Nel corso della serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di San Vito hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione per espiazione di pena detentiva emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 47enne del luogo, disoccupato, già noto alle forze di polizia.

L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 2 anni e mezzo di reclusione per una condanna per reati contro il patrimonio e maltrattamenti commessi, tra il 2016 e 2018, nell’hinterland del cagliaritano. Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.