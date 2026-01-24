Nel corso della nottata appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio svolto con il supporto specialistico del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno effettuato una serie di verifiche mirate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza stradale.

Durante le ispezioni, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’attività di ristorazione mobile tipo “foodtruck”, gestita da un 40enne di Decimomannu. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi irregolarità: è stata infatti riscontrata l’assenza del manuale di autocontrollo obbligatorio e sono state rilevate pesanti violazioni delle norme igienico-sanitarie. Alla luce di quanto emerso, i militari hanno disposto l’immediata chiusura dell’attività.

Le verifiche estese ai due mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività commerciale hanno inoltre permesso di accertare che entrambi i veicoli erano sprovvisti della necessaria copertura assicurativa. Di conseguenza, i mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Complessivamente, al titolare sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo totale di circa 7.000 euro.

Nel medesimo contesto operativo, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno denunciato una 29enne residente a Iglesias, incensurata. La giovane, controllata alla guida della propria utilitaria, è stata sottoposta ad accertamento etilometrico che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. Per la donna è scattato il ritiro immediato della patente.