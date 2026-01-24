Le piogge abbondanti tutta la notte hanno aumentato ancor più la portata di bacini e corsi d’acqua: “Bau Pressiu in tracinamento” comunica Simone Secci, Nuxis.

A Sestu “a seguito dell’aumento del livello idrico dovuto alle copiose pioggia della scorsa notte è stato chiuso il guado di Rio Sassu” spiega la sindaca Paola Secci, mentre a Uta è stato chiuso il ponte vecchio sul Rio Cixerri. Chiuso anche il guado di Bau Arena, una misura preventiva “per evitare rischi alla cittadinanza” presa dalla sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu in accordo con il sindaco di Uta Giacomo Porcu.

“Si invita la cittadinanza a non tentare in alcun modo l’attraversamento dei guadi chiusi”.

Il Comune di Narcao ha attivato le azioni di presidio e monitoraggio territoriale previste nel piano di protezione civile, e verrano valutate ulteriori azioni che si riterranno opportune, finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e del territorio: “Si raccomanda prudenza massima”. Rischio idraulico a valle della diga di Bau Pressiu.