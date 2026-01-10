Nel corso della notte varie pattuglie delle Stazioni di Arbus, San Gavino, Gonnosfanadiga e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, sono state impegnate in un servizio preventivo di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Villacidro nel quadro di un rafforzamento dei controlli per garantire la massima presenza anche nelle ore notturne, che ha visti impegnati oltre 20 militari.

L’attività ha consentito di effettuare numerose verifiche su persone e veicoli, oltre 90 le persone controllate e una sessantina le autovetture sottoposte ai previsti controlli nei posti di controllo nei centri abitati e nelle strade limitrofe anche in quelle di penetrazione agraria.

L’attività coordinata direttamente dal Comandante della Compagnia di Villacidro, ha consentito di elevare infrazioni al codice della strada che prevedono sanzioni per oltre i 1500 euro complessivi in ordine a violazioni relative a condotte di guida pericolose per la circolazione.