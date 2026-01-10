Due persone dell’hinterland, un 31enne operaio noto alle forze di polizia, e un 50enne disoccupato, sono stati arrestati nella notte in quanto ritenuti entrambi responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio.

I carabinieri, coadiuvati da personale in abiti civili, hanno individuato i due in atteggiamento sospetto all’interno di un’area poco illuminata di un giardino condominiale; non appena si sono accorti della presenza dei militari che si avvicinavano in borghese e del sopraggiungere dell’auto di servizio con i lampeggianti accesi, i due hanno cercato di allontanarsi repentinamente. Il movimento non è però passato inosservato ai carabinieri che hanno deciso di identificarli e sottoporli a controllo. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire in loro possesso 11 dosi di marijuana per un peso complessivo di oltre 15 gr., 5 bustine contenenti infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di gr. 4, 1 dose di hashish, 9 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa gr. 4 unitamente alla somma contante di 1000 euro.

Epilogo della vicenda è stato l’arresto dei due uomini che, al termine delle formalità, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.