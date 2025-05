Dalla sera del 7 maggio alle prime ore della mattina di oggi i Carabinieri delle Stazioni di Iglesias e Villamassargia, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Iglesias, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati più diffusi. Il dispositivo ha interessato il centro cittadino, le vie di accesso e diversi esercizi pubblici, con posti di controllo dinamici e verifiche mirate nelle aree più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso dell’attività sono state identificate oltre settanta persone e controllati oltre trenta veicoli e dieci attività commerciali. Tre persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria. Si tratta, innanzitutto, di un giovane di Villamassargia che viaggiava su un ciclomotore privo di targa, copertura assicurativa e titolo di guida: nella tasca del giubbotto i militari hanno trovato un machete, circostanza che ha fatto scattare la denuncia per possesso ingiustificato di arma od oggetto atto ad offendere. Un operaio cinquantasettenne di Iglesias è invece risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,20 g/l; la patente gli è stata ritirata e la vettura, una Fiat Tipo, sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Infine, un altro ragazzo di Gonnesa è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo che i Carabinieri gli hanno trovato addosso undici grammi di hashish già suddivisi in dosi.

Due giovani, un venticinquenne di Iglesias domiciliato a Parma e un diciottenne di Gonnesa, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori perché trovati in possesso rispettivamente di 2,6 grammi di marijuana e 1,2 grammi di hashish. Nel corso del servizio è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per mancanza della copertura assicurativa prevista dall’articolo 193 del Codice della strada.