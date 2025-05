RADIO ZAMPETTA SARDA: RICOMPENSA A CHI RITROVA GINGER, SMARRITA DA SANT’ ANTIOCO.

Cerchiamo con grande preoccupazione la nostra gatta bianco rossa di nome Ginger smarrita il 5 maggio verso le ore 10 presso l’autolavaggio Locci in via Logudoro Zona industriale di Sant’Antioco (SU).

Indossava un collarino arancino con una medaglietta a forma di cuore con il suo nome ed i contatti telefonici dei suoi genitori umani. Inoltre aveva anche indosso una pettorina grigia perché era solita farsi brevi passeggiate con il guinzaglio.

Chiunque la vedesse o la tenga in custodia è pregato di restituircela al più presto mettendosi in contatto con noi ai seguenti numeri 3405449850 Andrea

3408474731 Fabiana

Oppure riportarla da Beauty Dog di Tamara Massoni in via Regina Margherita 140 oppure studio veterinario Francesco Ghisu via XX Settembre oppure agli studi veterinari di Sant’Antioco.

Abbiamo sporto anche denuncia ai vigili urbani.

Offriamo una ricompensa per il suo ritrovamento.