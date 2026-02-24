Un 46enne disoccupato di Iglesias, già noto alle Forze di Polizia, è stato tratto in arresto ieri perchè ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari, minacce aggravate e danneggiamento.

Una chiamata al numero unico di emergenza 112 ha segnalato ai carabinieri una situazione di grave pericolo. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, che non si voleva rassegnare alla fine della relazione sentimentale con la ex fidanzata, avrebbe dapprima inviato alla donna numerosi messaggi con esplicite minacce di morte, per poi raggiungere la sua abitazione e danneggiarne pesantemente le tubazioni della fornitura idrica esterna.

La situazione è ulteriormente degenerata quando il padre della vittima è giunto presso l’abitazione per soccorrere la figlia, la quale si era nel frattempo barricata in casa per mettersi in salvo. In quel frangente l’indagato ha tentato di investire l’anziano genitore con la propria autovettura, fortunatamente senza riuscirci.

Alla vista dei Carabinieri il 46enne ha cercato inutilmente di dileguarsi, ma è stato prontamente bloccato e condotto in caserma.