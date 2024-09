Contrasto allo spaccio di stupefacenti: fine settimana intenso per i carabinieri nel Cagliaritano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel fine settimana i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno svolto un’intensa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio della provincia, concludendo diverse operazioni che si pongono come obiettivo non solo il contrasto allo spaccio, ma anche la tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada che potrebbero trovarsi in pericolo per colpa di chi decide di mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope.

A Maracalagonis, i carabinieri hanno scoperto e denunciato in stato di libertà un imprenditore 50enne, già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di 45 grammi di marijuana, 0,3 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante l’operazione è stato anche segnalato come assuntore un 29enne bracciante agricolo, in possesso di 0,35 grammi di cocaina.

A Selargius, un’operazione simile ha portato al deferimento di una disoccupata di 35 anni, anche lei già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata trovata in possesso di diverse sostanze stupefacenti, tra cui 20 compresse di buprenorfina e naloxone, 10 compresse di Rivoltril, 15 grammi di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 90 euro in contanti. Anche in questo caso è stato trovato e segnalato alla Prefettura un assuntore: un uomo di 36 anni trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina.

A San Sperate, nei “Giardini Megalittici”, una disoccupata di 46 anni, già censita nel sistema delle forze di polizia, è stata sorpresa con 1,05 grammi di cocaina suddivisi in cinque involucri, oltre a 30 euro in contanti. Una perquisizione domiciliare ha rivelato un’ulteriore dose di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Infine, nella località di Olia Speciosa (Castiadas), una Gazzella ha fermato due giovani, uno di 18 anni e l’altro di 17, trovati in possesso di 3 grammi ciascuno di hashish. I giovani sono stati segnalati alle autorità competenti, e la droga è stata sequestrata per le analisi successive.