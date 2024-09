Cagliari, dopo i festini fino all’alba spunta la discarica: vandali scatenati a Terrapieno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro fine settimana di ordinario vandalismo per il Terrapiano. La passeggiata romantica della città si sveglia con un tappeto di cartacce e bottiglie dopo notti di festini a base di alcolici.

“Cartoni e buste di plastica e lattine di birra, in terra e lungo la scarpata di via san Saturnino”, denuncia Carlo Macciò, del comitato Vivere a Villanova, “il divertimento e la festa sono legittimi per tutti. Ciò che non lo è, è la maleducazione, il vandalismo, il mancato rispetto dell’altro e dei luoghi identitari il chiasso e la musica nelle fasce orarie improponibili, il triste abuso di alcol tra i minori e le fasce giovanili della popolazione.

Ancora una volta ci si chiede dove siano le famiglie di questi ragazzi e che informazioni abbiano di ciò che fanno la sera e di come si divertano i loro figli. Sono davvero queste le generazioni nuove che stiamo crescendo? Di sicuro c’è molto da fare e da lavorare sulla formazione, sull’educazione nella famiglia e nelle scuole, con le politiche sociali e, non ultime, con le forze dell’ordine.

Nelle more rimangono a noi i cocci e gli oneri di una pulizia straordinaria che speriamo venga fatta non tanto e non solo lungo la passeggiata (che vede giusto gli operatoti vuotare i cestini) ma anche nella parte che dirada verso la via sottostante (quella ad oggi davvero terra di nessuno)”.