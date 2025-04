Vertice al ministero tra l’assessora dei Trasporti della regione Sardegna, Barbara Manca, e i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro del vertice, la proposta avanzata dalla Regione per il nuovo decreto ministeriale sulla continuità territoriale aerea. “L’incontro è stato molto positivo – ha dichiarato Manca al termine della riunione – I dirigenti del ministero hanno apprezzato il metodo di lavoro adottato, fondato sull’analisi di una banca dati ricca e aggiornata, elemento fondamentale per sostenere la proposta dell’assessorato. L’analisi ha evidenziato le criticità dell’attuale sistema e le esigenze di mobilità dei residenti sardi”. Fonti del Mit hanno parlato di “condivisione e supporto” rispetto al progetto presentato dall’assessorato regionale, sottolineando la volontà di costruire un impianto normativo più rispondente alle necessità del territorio. “Molto presto – ha concluso Manca – è prevista una nuova riunione in vista dell’incontro con la commissione europea”.