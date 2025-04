Ennesimo dramma sul lavoro, questa volta sulla tangenziale di Bologna. Un operaio 60enne di origine pugliese, Francesco D’Alò, stava sistemando dei cartelli quando un camion non lo ha notato e lo ha investito. La tragedia è avvenuta questa mattina all’alba, attorno alle 5 e 30. Lo stesso tir è stato poi tamponato da un altro camion: il conducente è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

“Avevo già preparato una lettera da mandare al ministro Salvini, la stavo per mandare oggi, cambierò l’incipit e chiederò al ministro a questo punto urgentemente di attivarsi perché è l’ennesima morte sulla tangenziale di Bologna – afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore – . È un incidente gravissimo – ha detto il sindaco – non è il primo mortale nella nostra tangenziale in autostrada, anche nell’ultimo periodo. Ci sono lavori necessari che purtroppo vanno a rilento. C’è un intervento strutturale come quello sul passante di Bologna che manca, quindi chiedo davvero allo Stato di fare la sua parte perché non possiamo continuare ad avere famiglie che continuano ad avere dei lutti di questo genere. In questo momento la questione più critica relativa ai cantieri è il passante autostradale”.