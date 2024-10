Continuità territoriale, Aeroitalia blinda Cagliari e punta anche su Olbia: Volotea e Ita si accontentano di Alghero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Trasporti, Volotea e Ita Airways presentano offerte per la continuità territoriale su Alghero confermando il campo libero, in parallelo, a Aeroitalia per Cagliari e Olbia. Si è svolta oggi, 8 ottobre, presso la direzione generale dell’assessorato regionale dei Trasporti, la seduta pubblica per l’apertura delle offerte relative alla continuità territoriale aerea sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate. Per la tratta Alghero-Roma Fiumicino sono state presentate offerte da Volotea e Ita Airways, mentre per la tratta Alghero-Milano Linate è stata presentata un’offerta da Ita Airways. “Nutrivamo molta fiducia sul fatto che l’aumento della base d’asta, reso possibile dalla nostra decisione di procedere con una nuova gara aperta, avrebbe reso più appetibile la partecipazione al bando di gara per lo svolgimento del servizio in continuità territoriale su Alghero”, commenta l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca. “La gara precedente, andata deserta, è stata l’evidenza oggettiva che ci ha dato la possibilità di aumentare le risorse a disposizione e assicurare i collegamenti in Osp anche sul Riviera del Corallo. Una scelta che è stata premiata dal risultato odierno con offerte sulle due rotte da parte di due operatori”.

“Con la prossima assegnazione di queste due rotte, il cui iter sarà portato avanti rapidamente in modo da garantire l’inizio del servizio per la data prefissata, tutti i collegamenti saranno garantiti fino a ottobre del 2025. Non è stato semplice bandire le gare a pochi giorni dal nostro insediamento e per motivi di tempo a disposizione abbiamo potuto farlo solo sulla base del vecchio decreto che, come abbiamo detto più volte, non soddisfa a pieno la nostra visione di continuità territoriale. Per questo, già da alcuni mesi, siamo a lavoro per dare vita al nuovo regime che terrà conto delle varie esigenze che stiamo raccogliendo dai tanti portatori di interesse. Un ringraziamento particolare va agli uffici dell’assessorato che instancabilmente si stanno prodigando per supportarci nel garantire ai cittadini sardi il sacrosanto diritto alla mobilità”. Per il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, lLa presenza di offerte presentate da due compagnie per le tratte in continuità territoriale da Alghero per Roma e Milano è da accogliere con favore, ma è chiaro che bisogna lavorare per superare le criticità che hanno determinato il progressivo allontanamento delle compagnie dallo scalo di Alghero. Confidiamo, in prospettiva, nella Regione e nella nuova continuità territoriale, per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, che deve restare in cima all’agenda politica a tutti i livelli. È tempo, per il Nord Ovest della Sardegna, di agire in un’ottica di rete metropolitana e lavorare tutti insieme per gettare le basi di un sistema in grado di fornire ai residenti dell’Isola il diritto a potersi spostare da e per la Sardegna in modo paritario a chi non vive la condizione di insularità e di colmare questo gap di mobilità. C’è da evidenziare che le risultanze di oggi sulla partecipazione alla gara sono legate all’importante lavoro dell’Assessorato regionale per rendere più appetibili le tratte alle compagnie aeree, dopo che il precedente bando era andato deserto”, osserva il primo cittadino della città catalana. “La scelta della compagnia Aeroitalia annunciata in data odierna di lasciare lo scalo di Alghero, inoltre, è quindi la logica conseguenza dell’intenzione già dichiarata a giugno 2024 e palesata definitivamente con la mancata offerta in sede di gara”.