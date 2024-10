Caos maltempo, buche nelle strade e auto fuori strada: la pioggia manda in tilt Cagliari e dintorni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una buca provocata dalla pioggia battente in via Santa Croce, a venti metri dalla Torre dell’Elefante, un’auto fuori strada sul ponte di Santa Gilla e un’altra ribaltata fra Samatzai e Donori. Il maltempo ancora una volta scatena il caos a Cagliari e dintorni e per tutto il giorno manda in tilt la città. La Sardegna non si libererà presto dalla morsa del maltempo, anche se le previsioni peggiori erano per oggi: poco fa, una nuova allerta della protezione civile ha allungato l’emergenza fino alla mezzanotte. Per i prossimi giorni è prevista forte instabilità, solo dal fine settimana un miglioramento.