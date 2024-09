Continuità territoriale: ad Aeroitalia le rotte da Cagliari per Roma e Milano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È ufficiale l’affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea Olbia – Milano Linate; Cagliari – Milano Linate; Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, al vettore AeroItalia S.r.l.

Olbia – Milano Linate per un importo pari a 539 mila 907 euro (IVA esclusa), con un ribasso del 80 % sull’importo posto a base d’asta pari a 2 milioni 699 mila 534,21 euro VA esclusa

Cagliari – Milano Linate per un importo pari a € 1 milione 238 mila 903,00 (IVA esclusa), con un ribasso del 77 % sull’importo posto a base d’asta pari a € 5.386.535,73 IVA esclusa.

Cagliari – Roma Fiumicino per un importo pari a € 1 milione 193 mila 585,00 (IVA esclusa), con un ribasso del 85 % sull’importo posto a base d’asta pari a € 7 milioni 957 mila 231,87 IVA esclusa.

Per quanto riguarda la tratta Olbia – Roma Fiumicino, sia Volotea, che aveva visto affidata la rotta in via provvisoria, che Aeroitalia hanno dichiarato ufficialmente di accettare gli oneri di servizio pubblico, senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere compensazione finanziaria.

Non appena i vettori comunicheranno la programmazione dei voli saranno autorizzati alla vendita dei biglietti in continuità per il periodo che andrà dal 27 ottobre 2024 al 25 ottobre 2025. Questo, infatti, è l’orizzonte di riferimento della continuità, in attesa che il nuovo modello di continuità dell’era Todde veda la luce. “Stiamo lavorando fin dai primi giorni dell’insediamento al nuovo modello” afferma l’Assessora Barbara Manca. Martedì prossimo saremo a Roma al Ministero dei Trasporti per gettare le basi di un’efficace collaborazione per affrontare tutti i passaggi necessari al confronto con la Commissione Europea.

“Ci preme ribadire ancora una volta che Il nostro obiettivo immediato è stato quello di agire rapidamente per mettere in sicurezza i collegamenti nel breve periodo, ma il nostro fine ultimo è di poter offrire alle cittadine e ai cittadini sardi un servizio di trasporto sicuro, soddisfacente e duraturo” conclude l’Assessora.

Si attende ora il 9 ottobre per l’apertura delle buste e l’espletamento di tutte le procedure relative all’affidamento delle rotte in continuità dall’Aeroporto di Alghero.

.