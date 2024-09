Svolta sicurezza sulla Sulcitana dopo decenni, aperta la 4 corsie da Capoterra a Sarroch

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Anas ha aperto oggi al traffico 5 chilometri di nuova strada a quattro corsie tra Capoterra e Sarroch, nella Città Metropolitana di Cagliari. Il tratto – che fa parte del Lotto 1 – si estende dallo Svincolo di “Capoterra”, sulla Strada Provinciale 91, allo Svincolo di “Su Loi-Villa D’Orri” e si innesta con il Lotto 2 esistente, di competenza del Cacip.

Si tratta di un passo in avanti decisivo per il completamento dell’opera, la cui conclusione definitiva è prevista entro la Primavera del 2025, quando sarà reso fruibile un ulteriore tratto di circa tre chilometri che metterà in comunicazione la parte di tracciato aperta oggi al traffico con la esistente Dorsale Consortile CACIP, in località “Campu de Argiolas” in comune di Capoterra, nei pressi dell’impianto di compostaggio del TecnoCASIC.

Le opere principali del Lotto 1 sono costituite dai viadotti sul “Rio Santa Lucia” a 16 campate (466,20 metri), sul “Rio San Girolamo” a 10 campate (358,20 m), sul “Rio Baccalamanza”, con 6 campate (214,20 m) e “Su Spantu”, con 3 campate (106 m), oltre a 4 nuovi cavalcavia per la viabilità locale interferente.

I lavori, il cui finanziamento complessivo è di poco oltre i 160 milioni di euro, comprende anche il Lotto 3, già concluso ed aperto al traffico dall’ottobre del 2020, che si estende dalla fine del Lotto 2 CACIP, nel territorio comunale di Sarroch, fino all’ingresso di Pula, per una lunghezza di circa 6 km, dei quali 5 km sono a 4 corsie.

All’interno dell’appalto è, inoltre, compreso anche l’ammodernamento della Dorsale Consortile CACIP – cosiddetta “Opera Connessa Sud” – che si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 2,5 km, tra l’inizio del Lotto 1 in prossimità del TecnoCasic e il tratto litoraneo della Statale 195, costituendo quindi il raccordo tra il nuovo ed il vecchio tracciato nei pressi del Km 8 di quest’ultimo.

È un’opera attesa da decenni – spiega Antonio Piu, assessore regionale dei Lavori pubblici – l’apertura della 195 si inserisce in una programmazione che fin dal mio insediamento, grazie al grande lavoro di tutta la struttura assessoriale, abbiamo messo in campo per garantire consegne puntuali. Dopo i primi sopralluoghi nei principali cantieri aperti sulle strade della Sardegna, con una proficua collaborazione con Anas, stiamo riuscendo a mantenere gli impegni per garantire una viabilità sempre più sicura e con tempistiche di consegna serrate e puntuali”. La nuova SS195 migliorerà i tempi di percorrenza, ridurrà il rischio di incidenti, rendendo più sicuro il transito. L’arteria è stata progettata per dare risposte alla crescente mobilità nella regione, offrendo una soluzione efficace ai problemi di traffico e sicurezza che caratterizzano la vecchia arteria stradale. “L’apertura di oggi è un importante punto di svolta per la viabilità di quel tratto – evidenzia l’assessore – perché consentirà ai flussi di lunga percorrenza di evitare il tratto della ‘vecchia’ S.S.195 che attraversa numerose frazioni dell’abitato di Capoterra (Torre degli Ulivi, Frutti d’Oro e Rio San Girolamo), che ormai, in seguito allo sviluppo residenziale di Capoterra, ha connotazioni di tipo urbano, con marciapiedi e attraversamenti pedonali e alcune intersezioni a rotatoria che condizionano i tempi di viaggio degli utenti”.