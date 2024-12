Continuano le ricerche di Loredana, viveva a Cagliari: l’appello dei genitori alla redazione di Casteddu Online

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Loredana, 28 anni, vive da sola a Cagliari. Venerdì 22 novembre, nel primo pomeriggio, è stata vista a Catania, in zona centro, nei pressi della Questura. Non ha con sé il cellulare né i documenti. Rispetto alla foto, ha i capelli più scuri.

Questo l’appello della famiglia, diffuso dalla redazione di Chi l’ha visto, la scorsa settimana. Loredana si è allontanata da Cagliari qualche giorno prima, salutando con un messaggio evasivo.

Ritrovata a Catania in condizioni non rassicuranti, è stata per questo raggiunta immediatamente dal papà, per poi dileguarsi facendo nuovamente perdere le sue tracce.

Solitamente utilizza un bastone per camminare ma, quel pomeriggio, non l’aveva con sé e potrebbe quindi avere qualche difficoltà a deambulare.

Giorni di grande apprensione per i genitori e per tante persone che hanno nel cuore Loredana e i suoi sogni: desideriamo tanto sapere che stai bene e che sei al sicuro.

La notizia rimbalza in rete e nei social, non sempre con informazioni verificate e corrette. La famiglia precisa: da quel venerdì di due settimane fa, non abbiamo, purtroppo, ricevuto altre notizie di nostra figlia, né segnalazioni. Non abbiamo peraltro rilasciato nessuna dichiarazione o intervista a nessun giornalista o testata giornalistica se non alla redazione di Chi l’ha visto.

L’invito per chiunque abbia delle notizie utili è di segnalarle, attraverso mezzi idonei e sicuri, per non creare falsi allarmismi e preservare Loredana in questo momento.

Queste le parole che la mamma vorrebbe far arrivare alla figlia: Lori, facci sapere se stai bene e se hai bisogno di qualunque cosa. Noi siamo qui per te e questo silenzio ci fa molto preoccupare. I tuoi compagni di scuola, gli insegnanti e tutti gli amici ti aspettano. Federica è pronta ad ascoltarti e non vede l’ora di sapere come hai trascorso questi giorni.

