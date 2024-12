Cagliari, tutta la magia delle 40 casette dei Mercatini di Natale: il VIDEO tour alla caccia dei migliori prodotti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Come da tradizione, ecco i mercatini di Natale nel centro di Cagliari: occasione economica e sociale.

Come ogni anno si rinnova l’appuntamento che vede il centro di Cagliari costellato da mercatini di Natale. Uno spettacolo che inizia dal primo dicembre mentre la chiusura sarà diversificata perché mentre gli operatori del Corso potranno andare avanti fino al 7 gennaio , le attività di Piazza Yenne dovranno fermarsi il 29 dicembre a causa dei preparativi in vista di Capodanno.

Uno scenario costituito da 40 casette in legno per un totale di 43 espositori tra i quali sono ricompresi 17 artigiani, 12 hobbisti e 14 commercianti provenienti non solo da Cagliari o dalla Sardegna (38 in tutto) ma anche da altre regioni. Ogni azienda, dopo aver fatto domanda al Comune e aver rispettato il pagamento del suolo pubblico, ha la possibilità di offrire i propri prodotti.

Emanuele Frongia, che ha curato l’organizzazione per il CCN Corso Vittorio Emanuele, ha spiegato i motivi alla base dell’iniziativa “Partiamo da un’idea economica: portare più persone in centro per sviluppare il momento degli acquisti. Ma allo stesso tempo puntiamo agli aspetti di socializzazione, divertimento e intrattenimento destinato a tutti. Perché dopo 8 anni, stiamo cercando di creare un’identità dei Mercatini di Natale, che superi l’idea di commercio in senso stretto ma che si apra anche ad altre azioni.” L’ intenzione dunque è quella di creare un atmosfera più natalizia possibile per tutte le famiglie cagliaritane e che sia anche un’attrazione turistica. Senza dimenticare come affermato dall’amministrazione “Che uno degli obiettivi è difendere le produzioni artigianali che in molti dei mercati stanno pian piano venendo meno”.