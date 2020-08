Contagiati in Sardegna, vanno a una festa all’Argentario e scoprono di essere positivi: controlli a tappeto

Controlli a tappeto della Asl Toscana Sud Est a tutti i partecipanti a una festa sul mare tenuta in uno stabilimento balneare all’Argentario dove sono transitati anche tre giovani romani positivi al Covid, avendolo contratto in un focolaio in Sardegna. I tre dopo la tappa all’Argentario, sono risultati positivi dopo gli esami effettuati a Roma, avendo accusato i sintomi del Coronavirus. La Asl Toscana Sud est ha ricevuto una segnalazione da parte della Asl di Roma. Leggi la notizia completa qui: https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/coronavirus-argentario-1.5424768