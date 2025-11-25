Il Consigliere Regionale Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Regione Sardegna e all’Assessore Regionale del Lavoro, Desirè Alma Manca, per chiedere conto delle criticità emerse riguardo al concorso pubblico indetto da ASPAL per l’assunzione di 37 operatori amministrativi di categoria B.

“Sono state sollevate numerose critiche e denunce di irregolarità sulla procedura concorsuale, in particolare per quanto riguarda le ripetute rettifiche del bando, la struttura dei requisiti di ammissione”, dichiara Sorgia.

“Alcuni candidati hanno prestato servizio presso ASPAL per poco tempo e risultano essere parenti, creando potenziali conflitti di interesse.

È necessario che la Regione Sardegna e ASPAL forniscano chiarimenti e garantiscano la trasparenza e l’imparzialità della procedura concorsuale”.

Sorgia chiede inoltre di sapere quali misure intendano adottare per tutelare la credibilità dell’ASPAL e della Regione Sardegna e per garantire la trasparenza e l’imparzialità della procedura concorsuale.

“La Regione Sardegna deve garantire la massima trasparenza e imparzialità nelle procedure concorsuali, per tutelare la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini”, conclude Sorgia.