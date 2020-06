Conclusi i lavori sul belvedere Pal’e Turri a Portoscuso: ecco la nuova passeggiata

Conclusi i lavori di ripristino e completamento camminamento della bellissima e suggestiva passeggiata belvedere Pal’e Turri a Portoscuso. “Abbiamo voluto rendere suggestiva e gradevole anche per le passeggiate serali e notturne il meraviglioso belvedere – spiega il sindaco Giorgio Alimonda – che dalla spiaggia della Caletta arriva alla spiaggia di Portopaglietto passando dietro la torre. Infatti è stata completata l’illuminazione soffusa del camminamento che già aveva visto la realizzazione di un primo tratto, e che oggi si è completata per tutta la sua lunghezza, regalando a turisti e visitatori uno scenario unico. È un bene di tutti i Portoscusesi che offriamo a tutti i nostri ospiti, visitatori e turisti. Ci rivolgiamo a tutti e vi esortiamo: non distruggete e non sporcate”.