Con l’autunno non si placa la piaga degli incendi in Sardegna

Il bollettino degli incendi in Sardegna continua a fotografare una situazione devastante. Settembre è ormai alle spalle, e ancora oggi, alla data del 29 si contano 16 incendi divampati nel territorio regionale, secondo i dati del corpo forestale. Per domare cinque di questi oltre i mezzi a terra della macchina antincendio si sono resi necessari anche i mezzi aerei.

A Suni, in località Montagudu, le fiamme hanno distrutto due ettari di bosco. Per spegnerlo sono intervenuti anche due elicotteri dalle basi di Bosa e Fenosu, finalmente nel pomeriggio è stato domato.

In Ogliastra, a Loceri in località Flumini, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo, oltre ovviamente le squadre a terra. Qui in fumo sono andati mille metri quadri di sughereta. Nelle campagne di Bari Sardo sono invece andati distrutti 3 ettari, prima che l’incendio venisse domato poco prima delle 18.

E ancora a Las Plassas si sono alzati gli aerei dalle basi di Villasalto e Sorgono. Dieci gli ettari bruciati. A Villanovafranca località Bruncu Friarosu, in fumo altri 3 ettari di stoppie.

Non c’è pace per la Sardegna, neanche in autunno sembra placarsi la piaga degli incendi, e purtroppo, la vile mano degli incendiari.