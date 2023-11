Con la parrucca e vestito da donna mostrava i genitali ai bimbi della scuola primaria: 37enne denunciato a Cagliari

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Villanova hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per atti osceni in prossimità di minori, un trentasettenne del luogo, disoccupato, incensurato. Al termine di una perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo gli abiti indossati dallo stesso l’11 ottobre scorso quando, parzialmente vestito con abiti femminili e indossando una parrucca, era stato avvistato in via Corridoni nei pressi di una scuola primaria, dove avrebbe esibito i genitali al passaggio degli studenti.

Era stato notato dai genitori degli alunni mentre si aggirava travisato con una parrucca rossa, occhiali scuri e bandana sul viso e vestito con un abito leopardato, e succinto, femminile (e con calze autoreggenti), nel giardino di piazza delle Aquile, accanto un plesso scolastico. Camminava sollevandosi il vestito mostrando pubblicamente le proprie nudità.

L’uomo era stato allontanato in modo molto determinato prima da una donna (la madre di un bimbo che frequenta l’istituto scolastico) e poi da un papà. Non ha mostrato aggressività e, spaventato, si era dileguato rapidamente scusandosi. I carabinieri avevano ricevuto una testimonianza dettagliata della vicenda e un video dell’accaduto. Oggi la denuncia.