Coppa del Gerrei, la magia delle quattro ruote d’epoca

L’ evento organizzato dall’ Associazione Automoto d’Epoca Sardegna ha visto la partenza da Cagliari per proseguire poi il suo tracciato sulle strade del Parteolla-Gerrei e concludersi infine a Dolianova . Sono state 38 le auto accreditate ai nastri di partenza nella Via Po a Cagliari e che hanno effettuato le due serie di prove d’abilita’ previste dal regolamento di gara .

E’ stato Alessio Bellisai con al suo fianco Riccardo De Martis, su Triumph TR3A del 1960, ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo ed alle loro spalle Alessandro Virzi’con Valentino Poddi su Volkswagen Maggiolino del 1964 , terzi classificati Alessio Allena con Marta Tolu su Lancia Trevi del 1984 , la quarta piazza e’ stata appannaggio di Sergio e Matteo Fornasier su Alfa Romeo Gt del 1971 mentre si e’ aggiudicato la quinta posizione Federico Onnis Cugia con Marta Lao su Autobianchi Y 10 del 1989 . Al sesto posto Gianfranco e Corrado Sequi su MGA del 1958 , al settimo Paolo Spiga con Paola Coiana su Lancia Delta HF del 1988 , all’ ottavo posto Lino Fenu con Arminio Alicicco su Lancia Delta HF integrale 16 V del 1990 , nona posizione per Luigi Cozzoli con Donatella Gallistu su MG TD del 1952 e decima per Stefano Sanna con Roberta Fabbri su Alfa Romeo GTV del 1980. Stupende le auto presenti in gara , tra cui un Alfa Romeo Giulietta Spider del 1961 ,una Fiat 1200 del 1962 , una Fiat 124 Spider del 1971 , una Lancia Fulvia 1300 s del 1973 , una Maserati Biturbo Spider del 1988 e tante altre.

La manifestazione , che fa parte del campionato sociale e’ stata dedicata alla memoria del grande pilota Mario Casula ed ha visto anche la partecipazione del nipote ” Mario ” con al suo fianco Veronica Fanari su Toyota MR2 16 V del 2000.

Un pranzo conviviale ha fatto da preludio alle premiazioni durante le quali e’ stata consegnata una targa ricordo alla famiglia Casula nella persona di Eugenio ,figlio del compianto genitore. Un’ edizione della Coppa del Gerrei di assoluto valore nel segno della passione per il motorismo storico e del ricordo di un grandissimo pilota che ha reso onore a tutta la Sardegna.