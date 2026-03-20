Una storia che ha dell’incredibile, accaduta a Carsoli, un piccolo centro in provincia de L’Aquila.

Come racconta AbruzzoDaily, tutto ha inizio lo scorso 8 marzo, quando una giovane coppia acquista un “Color Puzzle”. A pagare è lui e lo porge alla ragazza affinché scopra lei se è un biglietto fortunato o meno. Pochi secondi e succede l’inimmaginabile: quel gratta e vinci nascondeva una vincita da ben mezzo milione di euro.

La ragazza si reca quindi in banca per le procedure di rito, ma di lei si perdono le tracce. Il compagno l’ha attesa invano per festeggiare insieme e da quel momento non è più riuscito a contattarla. Al momento non si conosce l’identità della coppia ma sembra che il giovane possa rivolgersi a breve alle forze dell’ordine per chiarire la vicenda.