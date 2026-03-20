Mancano poche ore alle votazioni circa il discusso Referendum sulla Giustizia. Le urne si apriranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15.
Sulla questione ha preso una posizione netta anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che ha dichiarato apertamente che non solo voterà, ma che opterà per il no.
“Invito i cittadini e le cittadine ad andare a votare”, afferma il primo cittadino cagliaritano. “I problemi della giustizia non verrano risolti, si poteva intervenire con tante leggi ordinarie, con finanziamenti sugli apparati di controllo, di sicurezza, di video sorveglianza, potenziamento della cultura, dell’istruzione, sul sociale, per avere maggiore serenità e sicurezza.
“E invece il Governo”, precisa Zedda, “ha deciso di intervenire nel voler mettere semplicemente sotto controllo la Magistratura, perché anche le ultime vicende giudiziarie forze creano diversi imbarazzi.
Ed è per questo che voterò No.”