Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 2 1 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mar e da mosso a poco mos so. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 6 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza seren o, senza piogge, con venti in prevalenza moderat i. Le temperature saranno stazionarie e raggiungeranno massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settiman a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba