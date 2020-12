Colpito da un fulmine vicino a un faro, uomo in codice rosso al Brotzu

Un uomo è stato colpito da un fulmine vicino al faro di Capo San Marco, nel Sinis. Il malcapitato si trovava vicino a una casa diroccata, non distante dal faro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che, a bordo di un’ambulanza, l’hanno portato a Brotzu, in gravi condizioni, in codice rosso. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.