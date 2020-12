Paura a Monastir, crolla la parete di una casa

Monastir, crolla la parete di una casa. Il fatto è accaduto questa sera e a darne notizia è il Comune. L’abitazione si trova in via Ussana, nel tratto tra la via Progresso e la via Nazionale, e, a causa dell’evidente pericolo, è stata chiusa al traffico. “Invitiamo i cittadini ad utilizzare percorsi alternativi – spiegano le autorità – e a prestare la massima attenzione. Ringraziamo l’ufficio tecnico per il supporto all’amministrazione e il celere intervento per la messa in sicurezza della strada”.