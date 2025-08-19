Una buona notizia arriva dall’ospedale Bambino Gesù di Roma. Migliorano le condizioni del ragazzo di 15 anni colpito da un fulmine domenica sera durante un violento temporale a Coppo, in provincia di Teramo. Il giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale romano in gravissime condizioni. Il quadro clinico resta serio e la prognosi riservata, ma il 15enne è stato risvegliato dal coma farmacologico.

Era stato il padre del ragazzo a lanciare l’allarme dopo l’incidente: sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 che hanno provveduto ad effettuare le prime manovre di rianimazione. Prima era stato trasportato all’ospedale San Salvatore de L’Aquila, poi la decisione del trasferimento ieri mattina al Bambino Gesù.