Un nuovo episodio di microcriminalità colpisce il cuore di Cagliari. Una turista di 46 anni è stata scippata in pieno giorno, nella centralissima piazza del Carmine. I carabinieri hanno avviato le ricerche del responsabile, setacciando anche i locali del quartiere Marina. A raccontare pubblicamente la scena è Marcello Atzeni, che ha assistito impotente: “In piazza del Carmine, al centro di Cagliari, c’è , seduta in una panchina, una giovane donna con un abito a strisce verticali. Piange, urla, urla piange e si dispera. Pochi minuti fa, un ragazzo alto, magro, coi capelli con l’acconciatura rasta, l’ha appena borseggiata. Il fatto è avvenuto sotto i miei occhi, esattamente alle 13 e 15.

Hanno provato a rincorrerlo, altri ragazzi che stazionano in piazza. Non so con quanta foga, né quanti fossero esattamente. Il borseggiatore è scappato in via Crispi. Poco dopo la farmacia Schlich, un signore con uno scooter, ha tentato di bloccargli la strada, ma senza riuscirci. Il ladro ha proseguito la sua corsa verso il Largo Carlo Felice, poi è sparito dalla mia vista”. Un racconto che lascia emergere tutta la drammaticità di un episodio avvenuto in pieno giorno e sotto gli occhi di decine di persone. Nonostante gli eventi culturali organizzati per restituire vivibilità a piazza del Carmine, gli episodi di microcriminalità continuano a moltiplicarsi. L’allarme sicurezza, ormai, non è più solo una percezione, ma una realtà quotidiana con cui Cagliari si trova a fare i conti.