Colpisce la ragazza a sassate, il compagno reagisce e lo accoltella: follia e sangue a Torpé

I carabinieri della stazione di Torpè hanno arrestato, in esecuzione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Nuoro su richiesta della Procura, un giovane del luogo per il reato di tentato omicidio. La sera del 3 dicembre, all’esterno di un locale, il giovane in compagnia della fidanzata ha incrociato un altro ragazzo che, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe colpito la sua fidanzata con dei sassi. La reazione del compagno è stata fulminea: ha tirato fuori dalla tasca un coltello e lo ha colpito con numerosi fendenti al torace e agli arti inferiori.

Il ferito, in condizioni critiche, è stato trasferito con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia e successivamente al Reparto di chirurgia di Sassari. L’immediato intervento delle pattuglie dei carabinieri ha consentito la ricostruzione degli eventi, l’individuazione dei giovani coinvolti nonché il sequestro dell’arma utilizzata. Le successive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Nuoro guidata dalla procuratrice Patrizia Castaldini, nella persona del sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli, hanno permesso di ricostruire ogni singolo momento della lite e del tentato omicidio.